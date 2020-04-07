شكرا لقرائتكم خبر عن إسعاف طائر ومستشفيات ميدانية.. خطوات تعزز قدرة الجيش المصرى فى مواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت الخليج 365، أهم جهود القوات المسلحة، والتى تأتى ضمن خطة محكمة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وحيث تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، معدات القوات المسلحة والأطقم المعاونة فى التعامل مع أزمة كورونا.

وتأتى خطوات الجيش المصرى، تنفيذا للتوجيهات السياسية بمعاونة أجهزة الدولة، وحيث قامت الإدارات التخصصية للقوات المسلحة بعمليات التطهير والتعقيم للشوارع والميادين بكافة محافظات الجمهورية، فيما قام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بتنفيذ انتشار يسمح بتوفر السلع الاستراتيجية فى كافة أنحاء الجمهورية، والاحتفاظ باحتياطي استراتيجى، وحيث تم الاحتفاظ باحتياطي من أنواع مواد التطهير المستخدمة فى أعمال تطهير المنشآت والطرق بإجمالى (10) آلاف طن محاليل متنوعة.

وتم رفع الطاقة الإنتاجية لتصل إلى (600) طن/ اليوم، ولتأمين العناصر القائمة بأعمال التطهير تم تطوير خطوط إنتاج مصنع الماسكات الطبية ليعمل بمتوسط طاقة إنتاجية (100) ألف ماسك/ اليوم، والاحتفاظ باحتياطى بإجمالى (5) مليون ماسك طبى، ومستهدف استمرار أعمال الإنتاج للوصول لعدد (15) مليون ماسك، بالإضافة إلى تطويع خطوط إنتاج الملبوسات بإدارة المهمات لصالح إنتاج البدل الواقية لتعمل على مدار اليوم بطاقة إنتاجية (1000) بدلة واقية / اليوم للوصول لعدد (50 ) ألف بدلة.

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