شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصناعة: تأجيل الأقساط على المشروعات الصغيرة لمدة 3 أشهر دون فوائد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، تأجيل الأقساط المستحقة على المشروعات الصغيرة لمدة 3 أشهر دون فوائد أو عوائد تأخير أو غرامات.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن جرى تخصيص قرض لمدة عام كحد أقصى مليون جنيه للقطاع الصناعي مع وجود فترة سماح 3 أشهر، مشيرة إلى أن القرض للمشروعات الخدمية 500 ألف جنيه، وذلك لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والعمالة المتضررة جراء أزمة كورونا.

وأوضحت نيفين جامع، أن الأوراق المطلوبة للحصول على القرض بسيطة وغير معقدة، مشددة على أهمية أن يقدم الشخص المتقدم للحصول على قرض حصرا بعدد العمالة الموجودة لديه والرواتب التي يتقاضونها.

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ولفتت إلى أنها حريصة على دعم كل صاحب منشأة أو مؤسسة أو مصنع حتى يكون حريصا على العمالة الموجودة لديه.

وأكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن هناك تعليمات بالانتهاء من دراسة طلبات القروض في حد أقصى 3 أيام، مشيرة إلى أن صرف على حساب العملاء في البنوك، أو من مقر الجهاز.

وأردفت أن الرئيس السيسي وجه بتوفير السيولة للمصدريين وصرف كل المستحقات التي لا تزيد عن 5 ملايين جنيه، ومن يزيد عن هذا المبلغ يتم صرف 30% منه.

وأوضحت أن بعض المصانع طلبوا العمل بنظام الـ3 ورديات بدلا من ورديتين، وذلك لتخفيف عدد العمالة في الوردية الواحدة، من أجل اتباع الإجراءات الاحترازية المقررة من قبل الدولة لمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا.