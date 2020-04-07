شكرا لقرائتكم خبر عن صفحة الرئيس تنشر صورا لتفقده الأطقم التابعة للقوات المسلحة لمعاونة القطاع المدنى لمكافحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، الثلاثاء، العناصر والمعدات والأطقم التابعة للقوات المسلحة المخصصة لمعاونة القطاع المدنى بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المُستجد.





ونشرت الصفحة الرسمية عبر موقع فيس بوك صورا خلال تفقد الرئيس السيسى، وعلقت قائلة:" جانب من تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم جاهزية العناصر والمعدات والأطقم التابعة للقوات المسلحة المخصصة لمعاونة القطاع المدني بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المُستجد".

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يشار أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد اليوم أن الدولة المصرية دولة قوية وقادرة، مضيفاً"بطمن المصريين نحن مستعدون لكل السيناريوهات" فى أزمة فيروس كورونا.





وأشار الرئيس إلي أن ما نراه يوكد مجدداً ثقة المصريين في قواتهم المسلحة وأنها شريكة في مواجهة كل أزمة، مشدداً علي أن كل الموارد الموجودة جاهزة ومستعدة لتقديم كل الدعم في مواجهة الأزمة الموجودة.