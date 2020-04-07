أخبار مصر

صفحة الرئيس تنشر صورا لتفقده الأطقم التابعة للقوات المسلحة لمعاونة القطاع المدنى لمكافحة كورونا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن صفحة الرئيس تنشر صورا لتفقده الأطقم التابعة للقوات المسلحة لمعاونة القطاع المدنى لمكافحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، الثلاثاء، العناصر والمعدات والأطقم التابعة للقوات المسلحة المخصصة لمعاونة القطاع المدنى بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المُستجد.

الرئيس السيسى (4)
 

ونشرت الصفحة الرسمية عبر موقع فيس بوك صورا خلال تفقد الرئيس السيسى، وعلقت قائلة:" جانب من تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم جاهزية العناصر والمعدات والأطقم التابعة للقوات المسلحة المخصصة لمعاونة القطاع المدني بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المُستجد".

الرئيس السيسى (1)

Advertisements

يشار أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد اليوم أن الدولة المصرية دولة قوية وقادرة، مضيفاً"بطمن المصريين نحن مستعدون لكل السيناريوهات" فى أزمة فيروس كورونا.

الرئيس السيسى (2)
 

الرئيس السيسى (3)

 

وأشار الرئيس إلي أن ما نراه يوكد مجدداً ثقة المصريين في قواتهم المسلحة وأنها شريكة في مواجهة كل أزمة، مشدداً علي أن كل الموارد الموجودة جاهزة ومستعدة لتقديم كل الدعم في مواجهة الأزمة الموجودة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صفحة الرئيس تنشر صورا لتفقده الأطقم التابعة للقوات المسلحة لمعاونة القطاع المدنى لمكافحة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا