شكرا لقرائتكم خبر عن شكري ونظيره الأمريكى يتباحثان هاتفيًا حول الجهود المبذولة للتصدى لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفيًا من وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو"، حيث تم استعراض الجهود الوطنية المبذولة على مستوى الدولتّين للتصدي لجائحة فيروس "كورونا" والحد من آثارها الصحية والاقتصادية، كما أعرب الوزيران عن تضامنهما المُتبادل في سياق أزمة انتشار الفيروس.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المُستشار أحمد حافظ أن الوزيرين "شكري" و"بومبيو" تناقشا خلال الاتصال حول شتى جوانب العلاقات المصرية الأمريكية، فضلاً عن مسار التطورات على الساحة الإقليمية.