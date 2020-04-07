أخبار مصر اليوم.. السيسي عن مواجهة أزمة كورونا: مصر قوية.. ومستعدون لكل السيناريوهات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، السيسي عن مواجهة أزمة كورونا: مصر قوية.. ومستعدون لكل السيناريوهات، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية دولة قوية وقادرة، مضيفاً" بطمن المصريين نحن مستعدون لكل السيناريوهات" فى أزمة فيروس كورونا..





المسنون ينتصرون على كورونا.. قصص 8 معمرين تعافوا من الفيروس القاتل "فيديو"

رغم إعلان منظمة الصحة العالمية أن كبار السن الأكثر عرضة للوفاة بسبب كورونا إلا أن بعض المعمرين انتصروا على الفيروس القاتل، وهم فوق الـ100 عام ومن بين هؤلاء المعمرين.

لجنة البحوث الفقهية بالأزهر تؤكد: لا رخصة فى الإفطار بسبب كورونا

حسمت لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، الجدل الدائر حول تأثير جفاف الحلق من الصيام على الإصابة بفيروس كورونا بعد رجوعها إلى نخبة من المختصين فى الفروع الطبية وبخاصة الفيروسات والعدوى، ومنظمة الصحة العالمية.

السيسي عن مواجهة أزمة كورونا: مصر قوية.. ومستعدون لكل السيناريوهات

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية دولة قوية وقادرة، مضيفاً" بطمن المصريين نحن مستعدون لكل السيناريوهات" فى أزمة فيروس كورونا.

جارديان: الإجراءات الطبية لبوريس جونسون ببداية مرضه بكورونا لم تكن كافية

قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن انتقال بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا إلى وحدة العناية المركزة (ICU) يشير إلى حدة اصابته بعدوى كورونا.

إنفوجراف.. رمضان بلا مساجد ولا تراويح واعتكاف وموائد رحمن بسبب كورونا

اتخذت وزارة الأوقاف عدد من القرارات والإجراءات الاحترازية ضمن خطة الوقاية والحماية من فيروس كورونا، جاء في مقدمتها تعليق كافة الأمور والأنشطة الجماعية في رمضان واستمرار غلق المساجد حال استمرار تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا.

شاهد.. لماذا اعترض أهالى بقرية بولس فى البحيرة على دفن مسن توفى بـ"كورونا"

كشف أهالى قرية بولس في كفر الدوار ، بمحافظة البحيرة ، تفاصيل واقعة منع عدد من المواطنين، أسرة من دفن متوفى مسن متأثرا بإصابته بفيروس كورونا داخل إحدى المستشفيات المخصصة للحجر الصحى، مطالبين بضرورة دفنه في أى مقابر أخرى خوفا من انتشار العدوى بالمنطقة.

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الرئيس السيسي: توفير قرض مساند للطيران المدنى بفترة سماح تمتد لعامين

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه تم توفير قرض مساند للطيران المدنى بفترة سماح تمتد لعامين، على أن تتحمل وزارة المالية الأعباء.

"الحصن والسند".. المتحدث العسكرى ينشر فيديو استعدادات الجيش لمواجهة كورونا

نشر العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، الفيلم الوثائقى "الحصن والسند"، من إنتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، والذى شاهده الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال فعاليات تفقده معدات القوات المسلحة والأطقم المعاونة فى التعامل مع أزمة كورونا.

دار الإفتاء: من أراد صيام النصف من شعبان فالصيام غدا الأربعاء

أكدت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن ليلة النصف من شعبان ستكون من مغرب اليوم حتى فجر غد الأربعاء أكثروا من الدعاء والاستغفار والصلاة على الحبيب فهي ليلة النصف من شعبان ليلة مباركة قيل أن الدعاء فيها مستجاب".

المطاعم السياحية تقدم وجبات مجانية للمستشفيات استجابة لمبادرة الخليج 365

أكد عادل المصرى ، رئيس غرفة المنشآت السياحية، على إن الظروف الإقتصادية التى تعانى منها المنشآت السياحية من إنخفاض إيراداتها نتيجة لقرارات الدولة الاحترازية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد ، إلا إنها لم تتوانى عن مواصلة دعمها لكافة المبادرات المجتمعية الإنسانية تجاه المجتمع المصرى.

تطوير اختبار ليزر يمكنه الكشف عن فيروس كورونا فى اللعاب خلال دقائق

طور الباحثون مستشعر ليزر يمكنه التقاط فيروس كورونا في أقرب نقطة للعدوى من اللعاب أو مسحة الأنف في دقائق، ولكن يؤكد العلماء أن اختبار اللعاب يمكن أن يكون متاحًا في غضون عام.

السيسي يطمئن المصريين في أزمة كورونا: القوات المسلحة درع مصر وسندها وفى خدمة شعبها.. أشكر القطاع الخاص وأطالبه بالحفاظ على العمالة

حذر الرئيس عبد الفتاح السيسى من البناء المخالف، متابعا: "بمر مرور خفيف فى أوقات مش متوقعة وبشكل هادى، فوجئت بناس بتبنى وبقول الكلام ده للمحافظات ومحافظة القاهرة وهدى مثال واضح مصرف الطوارئ كان عبارة عن منطقة مخلفات وناس عايشة بشكل لا يليق عملنا إسكان ليهم وسكناهم فيها وعملنا محور عشان يخلى الناس تطلع على الدائرى بسهولة وفجأة القى الناس بتبنى بشكل فين التخطيط والرخص للكلام ده".