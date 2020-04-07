شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالأوقاف: اكتشاف حالة مصابة بفيروس كورونا وتعقيم مبنى الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر فى وزارة الأوقاف اكتشاف حالة لموظفة فى وزارة الأوقاف مصابة بفيروس كورونا المستجد، وقد تم نقلها إلى مستشفى 15 مايو لتلقى العلاج اللازم، وقد تم تعقيم مبنى الوزارة بالكامل، من خلال شركات فنية متخصصة، موضحة أن المبنى خال الآن من الموظفين بعدما تم تعقيمه وتطهيره وفق الإجراءات المتبعة من منظمة الصحة العالمية.

وأوضح المصدر أن الوزارة تحرص على سلامة جميع العاملين فيها، وقد نبهت على كل من فى المديريات، وقد تم إخطار وزارة الصحة واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للتعامل مع الموقف، ونقل الإدارات للعمل من خارج مبنى الوزارة، فى الفروع وبعض دور المناسبات بالمساجد الكبرى التابعة للوزارة.

يذكر أن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قد شكل صباح اليوم الثلاثاء، مجموعة إدارة أزمة بالأوقاف خاصة بالتعامل مع آثار انتشار فيروس كورونا برئاسة الشيخ جابر طايع يوسف – رئيس القطاع الدينى.

وتضم اللجنة فى عضويتها كل من: المهندس سمير مصطفى الشال – رئيس قطاع الخدمات المركزية، والمهندس سيد محروس – رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، وهشام عبد العزيز على – الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، و عبد الله حسن عبد القوي – مساعد الوزير لشئون المتابعة . وتضم اللجنة المهندس شريف أحمد مصطفى - رئيس مجلس إدارة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، و الدكتورة مها عقل – رئيس مجلس إدارة مستشفى الدعاة.