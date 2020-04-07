شكرا لقرائتكم خبر عن 20 رسالة من الرئيس السيسى للمصريين لمواجهة كورونا وتبعاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، العناصر والمعدات والأطقم التابعة للقوات المسلحة المخصصة لمعاونة القطاع المدني بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المُستجد. ووجه الرئيس عدد من الرسائل للشعب المصرى، نرصد أبرزها..

1- واجهنا كثيرا من الصعاب ومنها الإرهاب وتجاوزنا كل التحديات.

2- بتعاوننا جميعاً سنعبر تحدى كورونا وننجح فى تجاوز آثاره.

3- عليكم بالالتزام ..عاوزين نحتفل بأن مصر ليس بها إصابات أو فيات بسبب كورونا.

4- تقديم يد العون للدول رسالة تضامن من مصر حتى لو دعم رمزى.

5- 6مستشفيات جاهزة للافتتاح تابعة للقوات المسلحة وكل مستشفى بها 200 سرير، فى إطار مواجهة فيروس كورونا.

6 - بطمن المصريين مصر قوية.. ومستعدون لكافة السيناريوهات.

7 - لو تطلب الأمر سنوزع كمامات مجانا على المواطنين بالشوارع.

8 - توفير قرض مساند للطيران المدنى بفترة سماح تمتد لعامين.

9 - ننسق مع أصحاب المصانع للتعقيم والتطهير لضمان سلامة المواطنين.

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10 - تأجيل سداد الضريبة العقارية على المصانع والمنشأت السياحية لمدة 3 أشهر.

11 - تخصيص 250 ألف وحدة إسكان اجتماعى و100 ألف وحدة للمناطق الخطرة.

12 - تخصيص منحة 500 جنية للعمالة غير المنتظمة لمدة 3 أشهر.

13 - ومحدش يتصور أن أزمة كورونا هتخلينا نسيب البناء المخالف.

14 - نسعى لاستمرار المشروعات القومية رغم أزمة كورونا.

15 - أطالب القطاع الخاص بالحفاظ على العمالة وعدم تسريحها.

16- كل السلع متوفرة والحد الأدنى للاحتياطى الاستراتيجى لا يقل عن 3 أشهر.

17 - ندرس تقديم دعم العمالة المؤقتة على المحمول منعا للتكدس.

18 - سداد 30% من مستحقات المصدرين لدى صندوق دعم الصادرات.

19 - المشكككون فى قدرة مصر لا يستهدفون الرئيس بل مصر والمصريين.

20- لست مع تعطيل عمل الدولة المصرية ونوقف الحياة كاملة.