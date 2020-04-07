شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد الوفيات فى نيويورك بفيروس كورونا إلى 5489 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن حاكم نيويورك ارتفاع عدد الوفيات فى الولاية بفيروس كورونا إلى 5489 حالة، حسبما ذكرت قناة العربية فى خبر عاجل لها. وتعد نيويورك هى أكثر الولايات تضررا إذ بلغ نصيبها أكثر من 40 بالمئة من إجمالي الوفيات الأمريكية ونحو 115 ألف حالة إصابة، وأظهرت صور حصلت عليها رويترز جثث ضحايا مرض كوفيد-19 الذي يصيب الجهاز التنفسي وينجم عن الإصابة بفيروس كورونا وهي مكدسة في أكياس برتقالية داخل مشرحة مؤقتة خارج مركز وايكوف هايتس الطبي في بروكلين. فى سياق متصل، قالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إنه يعالج ما يصل إلى 4000 من سكان نيويورك المصابين بفيروس كورونا بعقار" الملاريا" الذي يشيد به ترامب، فقد أرسل مسؤولو الصحة هيدروكسي كلوروكوين إلى 56 مستشفى في جميع أنحاء نيويورك، عادة ما يستخدم الدواء لعلاج الملاريا والذئبة والتهاب المفاصل. ومدد حاكم نيويورك أندرو كومو الإغلاق الشامل، فى الولاية التى تعد بؤرة تفشي فيروس كورونا المستجد فى الولايات المتحدة، حتى آخر الشهر. Advertisements وقال كومو إن معدل الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 في نيويورك "ثابت" منذ يومين، لكنه أعلن تمديد إغلاق المدارس والأعمال التجارية غير الأساسية حتى 29 أبريل، مشددا على أن "الوقت الحالي غير مناسب للتراخي". وفي نبرة أكثر تفاؤلا بعد التصريحات والتحذيرات من أن الولايات المتحدة أمامها أيام قاسية، مع توقع أن يشهد الأسبوع القادم ذروة كوفيد-19، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، "إن هناك نورا في نهاية النفق".

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