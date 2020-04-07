ضبط 3720 قطعة أدوات كهربائية و718 كيلو دهانات مغشوشة في الهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقى ضباط مباحث التموين بالجيزة، القبض على صاحب محل حدايد وبويات وأدوات كهربائية بدون ترخيص بمنطقة الهرم.

التحريات أثبتت أن المتهم "جبالي .ر.ج.ف." 34 سنة، يقوم بتجميع كميات كبيرة من الأدوات الكهربائية والدهانات مجهولة المصدر، وطرحها بالسوق مدخلا الغش والخداع على مواطنين بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

بتفتيش المحل عثر على 3720 قطعة أدوات كهربائية، 4 آلاف و500 متر خرطوم كهربائي، 718 كجم دهانات بدون بيانات.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.