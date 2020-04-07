ضبط 4 أطنان منتجات ألبان داخل مصنع غير مرخص في الهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

داهمت مأمورية من مباحث التموين بالجيزة مصنعا غير مرخص لمنتجات الألبان بمنطقة الهرم.

وردت معلومات لمدير إدارة مباحث التموين بتجميع مدير مصنع بدون ترخيص لمنتجات الألبان كميات من الجبن مختلفة الأنواع مجهولة المصدر، وإعادة طرحها في الأسواق.

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عقب تقنين الإجراءات، داهمت مأمورية من مباحث التموين بالاشتراك مع مفتشي التموين والأغذية وضباط مباحث الهرم، المصنع، وأمكن ضبط المدير المسؤول ويدعى "سامح.م.ع." 39 سنة، مقيم مركز إطسا الفيوم.

وعُثر بالمصنع على ألف و132 علوة معبأة جبن (شيدر – ثلاجة – قشطه – مطبوخة)، 15 كرتونة سمنة زنة الواحدة 25 كجم، 13 كرتونة بديل زبدة كاكاو زنة الواحدة 25 كجم و6 شيكارات لبن جاف منزوع الدسم زنة الواحدة 25 كجم.

وبلغ إجمالي المضبوطات 4 أطنان و236 كجم مجهولة المصدر وغير صالحه للاستهلاك الأدمي. وتحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة للتحقيق.