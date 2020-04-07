محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:
قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس صاحب مخبز، استولى على 281 ألف جنيه من أموال الدعم، ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.
تعود الواقعة عندما تمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة من ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدي بدائرة قسم شرطة الخليفة، لتلاعبه واختراقه نظام تشغيل منظومة الخبز؛ من خلال إثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية واستيلائه على 281936 جنيهًا، مقابل إنتاج الخبز دون إنتاجه فعليًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كانت هذه تفاصيل خبر تجديد حبس صاحب مخبز استولى على 281 ألف جنيه من أموال الدعم بالخليفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.