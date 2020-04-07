تجديد حبس صاحب مخبز استولى على 281 ألف جنيه من أموال الدعم بالخليفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس صاحب مخبز، استولى على 281 ألف جنيه من أموال الدعم، ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.

تعود الواقعة عندما تمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة من ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدي بدائرة قسم شرطة الخليفة، لتلاعبه واختراقه نظام تشغيل منظومة الخبز؛ من خلال إثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية واستيلائه على 281936 جنيهًا، مقابل إنتاج الخبز دون إنتاجه فعليًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.