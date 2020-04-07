محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
كثافات مرورية متوسطة بعدد من المحاور والميادين الرئيسي في محافظتي القاهرة والجيزة رصدها رجال المرور تزامنا مع قرب موعد تطبيق حظر التجوال في تمام السابعة مساء.
غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور تحت إشراف اللواء علاء متولي رصدت زحاما أعلى الطريق الدائري للقادم من نفق السلام لمسطرد، ومن كارفو المعادي إلى المنيب.
زحام مروري تم رصده للقادم من محور روض الفرج للطريق الزراعي، والمتجه من الطريق الصحراوي إلى المريوطية.
وسجلت الغرفة زحاما بمحور الأوتوستراد من "سيتي ستارز" لميدان رابعة العدوية والعكس، ومن كوبري التونسي اتجاه الدائري.
تباطؤ بحركة السيارات رصدته الخدمات المرورية أعلى كوبري أكتوبر للمتجه من الدمرداس إلى غمرة (والعكس) ومن منطقة المهندسين إلى ميدان التحرير.
بالانتقال إلى محور 26 يوليو، رصدت كاميرات المراقبة والخدمات المروري كثافات متوسطة من وصلة الطريق الصحراوي إلى المنصورية.
كورنيش النيل أيضا يشهد زحاما مروريا للمتجه من الطريق الدائري إلى المعادي، والأمر نفسه للقادم من محور الخلفاوي اتجاه الكورنيش، ومحور صلاح سالم للمتجه من القلعة إلى كوبري الفردوس.
يأتي ذلك وسط انتشار مروري مكثف وسط تواجد قيادات ميدانية لتسهيل حركة السيارات، وسحب الكثافات تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.
كانت هذه تفاصيل خبر 120 دقيقة على الحظر.. خريطة الكثافات في محاور القاهرة والجيزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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