شكرا لقرائتكم خبر عن سياح أجانب يتطلعون لتكرار زيارة شرم الشيخ بعد انتهاء أزمة «كورونا» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب عدد من السياح الأجانب، عبر موقع «فيسبوك»، عن تطلعهم إلى زيارة مدينة شرم الشيخ بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وقالت ابلونا انتونوفا، أوكرانيه الجنسية، إنها تزور شرم الشيخ باستمرار وتمتع برحلات السفاري وصعود الجبال ومشاهدة الشعاب المرجانية.

Advertisements

وأضافت سيجرن لوز من مدينة هامبورغ الألمانية إنها تعيش في مدينة دهب وتعشقها، وأنها متزوجة من رجل مصري ولديها مزرعة خيول.

وشكرت الإيطالية ماريا سوما الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعمه إيطاليا في مكافحة الفيروس، وقالت إن الشعب الإيطالي لن ينسى موقف مصر.

وأوضحت «سوما» أنها زارت مدينة شرم الشيخ مرات عديدة، وكانت تمشي في شوارعها حتى ساعات متأخرة من الليل.

وقالت إيطالية أخرى تدعى جاتوزو روياري إنها تزور شرم الشيخ 4 مرات سنويا، وتفضلها على أي مكان في العالم.

سياح أجانب يتطلعون لزيارة شرم الشيخ مجددًا بعد انتهاء أزمة «كورونا»

سياح أجانب يتطلعون لزيارة شرم الشيخ مجددًا بعد انتهاء أزمة «كورونا»

سياح أجانب يتطلعون لزيارة شرم الشيخ مجددًا بعد انتهاء أزمة «كورونا»

سياح أجانب يتطلعون لزيارة شرم الشيخ مجددًا بعد انتهاء أزمة «كورونا»

سياح أجانب يتطلعون لزيارة شرم الشيخ مجددًا بعد انتهاء أزمة «كورونا»