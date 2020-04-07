شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الوفد»: «قانون التبرع» مجرد فكرة شخصية.. ولم أقصد أصحاب «الدخل المحدود» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، بياناً مهماً لتوضيح اللبس حول الفكرة التي طرحها بشأن مشروع قانون التبرع للمشاركة في مواجهة فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19».

وقال «أبوشقة» في البيان، الثلاثاء، إن «ما تم تداوله إعلامياً في الفترة الأخيرة من التباس وإزالة لأى لبس قد أحاط بمضمون فكرة طرحتها بشأن المشاركة في الأعباء، نظراً لما تتعرض له البلاد من مخاطر على الأرواح والاقتصاد»، موضحًا أن «مبادئ حزب الوفد طيلة تاريخه كانت الوقوف إلى جوار الدولة المصرية ومساندتها، والوقوف مع ما فيه مصلحة وحماية الوطن والمواطن، وإننى منذ اللحظة الأولى التي توليت فيها مسئولية الحزب، أعلنت صراحة أن الحزب وسياساته يقفان ويساندان الدولة والوطن والمواطن».

وأضاف رئيس الحزب أن «من هذا المنطلق وإزاء ما يتعرض له العالم من هذا الفيروس القاتل، الذي يهدد استمراره، ما ينذر بكارثة كونية، وأمام الجهود الضخمة التي تواجه بها القيادة السياسية هذه الأزمة وتبعاتها الاقتصادية، فقد أبديت رأياً أود أن أعلن عنه في وضوح، وهو ذاته الذي أعلنته في برنامج «حضرة المواطن»، ويمكن الرجوع إليه»، مشيرًا إلى أن «الأمر لا يعدو إلا أن يكون فكرة شخصية كان هدفها وغايتها ومقصدها أن نكون أمام فترة تكافل اجتماعى ومشاركة في تحمل الأعباء، وتصدير فكرة معنوية تفوق أي معنى مادى، تعبيراً وتأكيداً على أصالة المصريين؛ لأنهم دائماً وطوال تاريخهم العريق المشرف الذي يمتد إلى «7 آلاف عام» يكونون جميعاً على قلب وتصميم وإرادة رجل واحد عندما تتعرض الدولة للخطر، أو أن تكون أمام أزمة تهدد الوطن أو المواطن».

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وتابع «أبوشقة»: «كان ذلك هو المقصد من الفكرة، وكيفية صياغتها فيما يحقق هذا الهدف، وأنا أدرك الضوابط الدقيقة للصياغة وما يستفاد منها من دلالات، وعلى ذلك كان رأيى كمضمون للفكرة أنه، تحقيقاً لهذا الهدف، يمكن للطبقات ذات الدخول الكبيرة أن تسهم في صندوق «تحيا مصر» بما يساهم مع الدولة في دعم الطبقات الكادحة والمتعثرة وأصحاب الدخول الضعيفة والمتضررة من كارثة فيروس كورونا»، مشيرًا إلى أن «كان حديثى أننى أفكر في صياغة هذا المعنى بهذا المقصد وتلك الغاية كنائب له الحق دستورياً في أن يتقدم بمشروع قانون، إذ إن مشروعات القوانين وفقاً للدستور يتقدم بها إما رئيس الجمهورية أو الحكومة أو أي نائب بشرط أن يوقع على المشروع عُشر أعضاء المجلس على الأقل».

وتابع رئيس حزب الوفد: «ومن هنا كان حديثى أن هذا المشروع الذي يجرى التفكير فيه هو مشروع قانون يحمل رأي الشخصى، وسأتقدم به بعد دراسته دراسة كاملة باسمى، وأنه مجرد رأى شخصى لى، وكان يحضرنى في هذا المقام مقولة أبى حنيفة: علمنا هذا رأى، فمن كان عنده رأى أقوى أخذنا به، وكان حديثى واضحاً ويمكن الرجوع إليه».

وأضاف «أبوشقة»: «إننى أؤمن، وتلك هي مبادئ الوفد التي تربينا عليها، والتزمنا بها: الديمقراطية والرأى والرأى الآخر دون مزايدة، الذي يمثل النقاش والحوار بهدف الوصول إلى الرأى الأمثل، وكان حديثى واضحاً بأن المقصود هم أصحاب الدخول العالية، وأن ذلك لصالح أصحاب الدخول المحدودة، ولم يرد في حديثى كما فهم البعض المساس بالموظفين وأصحاب المعاشات، كما أن المقصود بالدخل هو صافى الدخل الذي تجرى عليه المحاسبة ضريبياً، ويضاف إلى هذا أن تحديد نسبة المساهمة هو مسألة كان حديثى واضحاً فيها وهو أن الدخول الكبيرة مسألة تخضع لما ينتهى إليه رأى الأغلبية في حالة الموافقة على الفكرة، وتحديد النسبة التي ستجرى المساهمة بها، وأيضاً تخضع لما ينتهى إليه رأى الأغلبية».

واختتم الدكتور بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، بيانه قائلًا: «خلاصة القول إن الأمر مازال في حيز الفكرة، أن المقصود والهدف هو أن يسهم أصحاب الدخول الكبيرة في تحمل الأعباء مع الدولة التي ستتحملها إزاء هذا الظرف الطارئ وغير المتوقع، وذلك لصالح الطبقات الكادحة وأصحاب الدخول المحدودة، وهذا هو الهدف كفكرة طرحتها، وأوضحت قصدى والله أعلم بالسرائر، وقد كنت أوثر عدم معاودة الحديث عن هذه الفكرة؛ لأن حديثى بشأنها كان واضحاً في برنامج «حضرة المواطن» الذي يقدمه الإعلامى سيد على، الذي له منى كل التقدير والاحترام، وإزاء ما حدث من تفسير على غير مقصده فقد كان هذا البيان لإزالة أي لبس أو غموض وتوضيح هذه الحقائق»، مؤكدًا أن «الوفد لن يتخلى عن مبادئه أبداً في أنه كان طيلة تاريخه ومازال وسيظل نصيراً ومدافعاً وواقفاً إلى جانب الطبقات الكادحة وأصحاب الدخول المحدودة، ونذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، بأن القوانين التي صدرت لإنصاف الموظفين، والقوانين الخاصة بالعمال والفلاحين كانت في ظل حكومات الوفد قبل 1952، واحترامى وتقديرى لمن تابع هذا الرأى وأى رأى كان بشأن هذه الأزمة، وعسى أن يكون البيان توضيحاً وإزالة لأى لبس، وحتى نكون أمام رؤية واضحة ومحددة مع تقديرى واحترامى لكل رأى وفكر».