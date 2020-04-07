شكرا لقرائتكم خبر عن «رجائي»: اتخذنا إجراءات احترازية لوقاية حيوانات حدائق الحيوان من كورونا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الإدارة المركزية لحدائق الحيوان التابعة بوزارة للزراعة، الثلاثاء، «إنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية لوقاية حيوانات حدائق الحيوان من فيروس كورونا المستجد».

وقال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن جميع حيوانات الحديقة حاليًا بصحة جيدة ولا يوجد أي تسجيل لحالات مرضية أو نفوق حتى اليوم وجميع العاملين بالحديقة بصحة جيدة.

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وأضاف «رجائي» أنه تم تكليف الأطباء البيطريين بالمرور اليومي لمتابعة الحالة الصحية للحيوانات، وملاحظة أي تغير في السلوك الطبيعى للحيوان من حيث تناول التغذية أو ظهور أي أعراض مرضية والإطمئنان على الحالة الصحية الشاملة للحيوانات.

وأوضح رئيس حدائق الحيوان أن من بين الإجراءات أيضًا الرش والتطهير وتنفيذ خطة الأمان الحيوي داخل حديقة حيوان الجيزة من خلال تجهيز مجموعتين تكون بالرش والتطهير كل 48 ساعة، وذلك لتعقيم مبايت الحيوانات وطرقات الحديقة على أن يرأس كل مجموعة طبيب بيطري و4 عمال.

وأوضح تقرير رسمي أصدرته الإدارة المركزية لحدائق الحيوان حول إجراءات الرش والتطهير وتنفيذ خطة الأمان الحيوي داخل حديقة حيوان الجيزة، أن الأطباء البيطريين يقومون بمساعدة عمال النقاط الخاصة بالحيوانات بتنفيذ قواعد الأمان الحيوي لحماية الحيوانات من أي عدوى.

تطهير وتعقيم حديقة الحيوان بالجيزة

تطهير وتعقيم حديقة الحيوان بالجيزة

تطهير وتعقيم حديقة الحيوان بالجيزة