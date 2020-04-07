شكرا لقرائتكم خبر عن «الآثار» تقدم جولة افتراضية لـ«معبد بن عزرا» بمجمع الأديان اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم وزارة السياحة والآثار في الساعة السابعة من مساء الثلاثاء، استمرارًا للمبادرة التي أطلقتها الوزارة لتقديم جولات افتراضية جديدة بالتعاون مع شركائها من المعاهد والمؤسسات العلمية والأثرية؛ جولة افتراضية لمعبد بن عزرا بمجمع الأديان بمصر القديمة.

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يقع معبد بن عزرا بشارع مارجرجس بمجمع الأديان بمصر القديمة بالقرب من المتحف القبطي وكنيسة أبي سرجة، وكان في الأصل كنيسة تسمى كنيسة الشماعين وباعتها الكنيسة الأرثوذكسية عام ٨٨٢م للطائفة اليهودية، ويروي أن مكان المعبد صلى فيه نبي الله موسى ليرفع الطاعون الذي أصاب المصريين.

المعبد مبني على الطراز البازيليكي يتكون من صالة مقسمة إلى ثلاثة أقسام، أوسعها وأعلاها القسم الأوسط يعلوه شخشيخة، يوجد الهيكل بالجدار الشرقي الذي يضم دولاب التوراة، وهو من الخشب المطعم بحشوات من الصدف والعاج، وتقع المنصة في وسط المعبد، وهي من الرخام، ويصعد إليها بعدة درجات، حيث تدار الصلاة.

أما الطابق العلوي فهو مخصص لصلاة السيدات، يطل على الصالة بشرفة في نهايتها، من الجهة الشمالية توجد غرفة الجنيزة التي أسهمت في شهرة هذا المعبد؛ وهي حجرة مغلقة من كل جهاتها عدا أعلاها، حيث كانت تخزن بداخلها الكتب والأوراق لمدة طويلة حتى اكتشفت ونقلت محتوياتها سنة ١٨٩٦م إلى جامعة كمبردج.