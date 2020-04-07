شكرا لقرائتكم خبر عن «بي بي مصر» تتبرع بأجهزة طبية لـ«حميات العباسية وإمبابة والإسكندرية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت شركة بي بي مصر بالتبرع بأجهزة طبية قيمتها حوالي 2 مليون جنيه مصري لصالح مستشفيات الحميات في العباسية وإمبابة والإسكندرية، والمخصصة لعلاج الحالات المصابة بفيروس كورونا. وشملت الأجهزة الطبية: جهاز سونار، وجهاز للتصوير الشعاعي الرقمي، وأجهزة للتنفس الصناعي.

Advertisements

وقال هشام مكـاوي، الرئيس الإقليمي لشركة بي بي شمال أفريقيا، الثلاثاء: «تحرص دائمًا شركة بي بي مصر على المساهمة بشكل فعال في دعم المجتمع، لذا قررنا أن نتخذ خطوات عملية لتقديم العون لقطاع الصحة الذي يعمل جاهدا على احتواء تبعات هذا الوباء».

وأضاف «مكـاوي»: «إضافة إلى ما سبق، تتكاتف بي بي مصر مع بنك الطعام المصري لطرح حملة تبرعات تشاركية بين الموظفين والشركة من أجل دعم العمالة اليومية الذين يعدون من بين أكثر الفئات تأثرا بالأوضاع الاقتصادية الراهنة. وبالفعل بدأ الموظفون لدى بي بي مصر بتقديم التبرعات التي ستقوم الشركة بإضافة مبلغ مساو لها في نهاية هذه الحملة، ليتم إرسال كامل المبلغ إلى صندوق بنك الطعام لتمويل مبادرتها (دعم العمالة اليومية)».

وعلى الصعيد الدولي، تعمل بي بي وفرقها على التخفيف من وطأة هذه الأزمة، وشملت هذه الجهود التزام بي بي بالمساهمة بمبلغ 2 مليون دولار لصندوق التضامن التابع لمنظمة الصحة العالمية لمواجهة وباء فيروس كورونا.