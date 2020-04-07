شكرا لقرائتكم خبر عن «بيتي» تتبرع بمنتجاتها لمصابي «كورونا» والفرق الطبية والعاملين بمستشفيات العزل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الشركة الدولية لمشروعات التصنيع الزراعي «بيتي» عن مبادرتها لدعم متطلبات القطاع الصحي، ضمن استراتيجيتها لدعم جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد «covid- 19».

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صرح عمرو سالم، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية بشركة بيتي، بأن المبادرة يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، وهي عبارة عن تقديم منتجات الشركة لمستشفيات العزل الصحي في (العجمي المركزي بالإسكندرية، النجيلة المركزي، طوارئ أبوخليفة، أسوان التخصصي، مستشفى 15 مايو التخصصي، وإسنا التخصصي)، وذلك على مدار الــ ٦ أسابيع المقبلة، حيث سيتم توفير هذه المنتجات لجميع المرضى والأطقم الطبية والعاملين في مستشفيات العزل الصحي.

وقال «سالم»، إن مصر تبذل كل الجهود لحماية المصريين والخروج من هذه الأزمة بأقل خسائر ممكنة، و«بيتي» تدرك جيدا أهمية وخطورة هذه اللحظة الفارقة، التي تتطلب من الجميع الالتفاف وراء مصلحة الدولة العليا، وتقديم كل ما يمكن أن يساهم في الحد من تداعيات انتشار الفيروس وآثاره الطبية والاقتصادية السلبية.

من جانبها، قابلت وزارة الصحة والسكان هذا الفعل الوطني النبيل من شركة «بيتى» بكل استحسان، واصفة المبادرة بالإيجابية وتستحق كل التقدير، خاصة في ظل الظروف الراهنة، التي تتطلب تضافر جهود جميع أبناء الوطن لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره، داعية المولى عز وجل أن يحمي مصر وأبناءها من كل سوء ويوفق الجميع لما فيه الخير والعطاء من أجل مصرنا الغالية.