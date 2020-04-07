شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «تعليم كفر الشيخ»: لم نتلق شكاوى من امتحان أحياء أولى ثانوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى طلاب الصف الأول الثانوي الامتحان التجريبي في مادة الأحياء، من منازلهم، ضمن المحافظات الست التي يؤدي فيها الطلاب الامتحانات صباحًا «القاهرة والمنوفية وكفر الشيخ والفيوم والأقصر والبحر الأحمر»، وتتوالى الامتحانات ببقية المحافظات لأداء الطلاب الامتحان في نفس اليوم.

وترأست الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، غرفة العمليات بالمديرية، بحضور الدكتور سلامة الويشي، المدير العام للتعليم العام، ووائل الحداد، مدير مركز التطوير، وهاني حمدان، مسؤول أوفيس 365، وتبين من خلال التواصل مع الطلاب وغرف العمليات الفرعية تحسن دخول الطلاب على المنصات وأداء الطلاب للامتحان.

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وأكدت الدكتورة بثينة أن امتحان الصف الأول الثانوي امتحان تجريبي، وعلينا الاستفادة من السلبيات وتحويلها لإيجابيات، مؤكدة أن غرفة العمليات لم تتلق شكاوى من الطلاب، وتمكن الطلاب من الدخول على المنصة، وأداء الامتحان.

وعلى جانب آخر، استجابت الدكتورة بثينة كشك لطلبات عدد من المواطنين بسرعة تفعيل خدمة الشباك الواحد، لخدمة أهالي كفر الشيخ من خلال وسائل التواصل التي ستعلن عنها المديرية، دون تكبد المواطن مشقة الانتقال.

يذكر أن الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، شكلت غرفة عمليات رئيسية بالمديرية برئاستها، و13 غرفة فرعية بـ 13 إدارة تعليمية لمتابعة امتحانات الصف الأول الثانوي، وهناك تواصل بين الطلاب وغرف العمليات للتعرف على شكاواهم، للتواصل مع الوزارة لحلها.