شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يعلن موعد حصاد القمح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من د. عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، يفيد بأن بداية حصاد محصول القمح، الأسبوع المقبل، بجميع محافظات الجمهورية، وكذلك الفول البلدي، وأنه جارٍ حاليا حصاد محصول البنجر وأيضا العروة الشتوية للبطاطس.

وقال «الشناوي»، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام تبلغ حوالي 3 ملايين و402 ألف فدان، بينما توزعت مساحة المحاصيل الشتوية الأخرى المنزرعة ما بين 516 ألفا و358 فدانا، تمت زراعتها بمحصول البنجر، وزراعة 98 ألفا و101 فدان بمحصول الفول البلدي، و242 ألفا و565 فدانا بمحصول الشعير، ومليون و382 ألفا و941 فدانا بمحصول البرسيم، و23 ألفا و721 فدانا بمحصول الكتان، و566 فدانا بمحصول العدس، و42 ألفا و19 فدانا بمحصول الثوم، فضلاً عن زراعة 192 ألفا و512 فدانا بمحصول البصل.