شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة ومساعد السيسي يتفقدان متحف العاصمة الإدارية الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، واللواء محمد أمين، مساعد رئيس الجمهورية للشؤون المالية، الثلاثاء، متحف العاصمة الإدارية لمتابعة آخر مستجدات الأعمال به.

رافقهم خلال الجولة د. مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ود. محمود مبروك، مستشار الوزير للعرض المتحفي، والأستاذ مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف بالوزارة، ود. نيڤين نزار، معاون الوزير لشؤون العرض المتحفي، والأستاذ غريب سنبل، رئيس الإدارة المركزية للترميم بالوزارة.

وشملت الجولة تفقد القاعة الكبرى للمتحف والقاعات الملحقة بها، ومقبرة توتو.

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وأوضح مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف بالوزارة، أنه تم نقل حتى الآن ٥٥٠ قطعة أثرية من القطع التي سيتم عرضها بالمتحف، ومن المقرر أن يتم نقل الآثار الثقيلة وفتارين العرض خلال الثلاثة أسابيع المقبلة، وجارٍ استكمال أعمال الحماية المدنية ونظام التأمين وكاميرات المراقبة.

وخلال الجولة، وجه د. العناني بالإسراع في تنفيذ الأعمال المتبقية للانتهاء من التجهيزات اللازمة لاستقبال الفتارين، مؤكدا على توالي الزيارات التفقدية بصفة دورية لمتابعة مستجدات الأعمال.

وأشارت د. نيفين نزار، معاون الوزير لشؤون العرض المتحفي، إلى أنه قد تم الانتهاء من معظم التشطيبات المعمارية الخاصة بمبنى المتحف، كما تم البدء في تجهيزات الإضاءة الداخلية وأعمال قواعد التماثيل وغيرها من أعمال الـ Fabrication، وجارٍ حاليًا العمل على وضع التقسيمات التفصيلية لمجموعات القطع الأثرية من قبل اللجنة العليا لسيناريوهات المتاحف، وتحديد أماكن عرض التماثيل والمعروضات وتوزيعها على موضوعات العرض المتحفي.

وأوضح الدكتور محمود مبروك، مستشار وزير السياحة والآثار لسيناريو العرض المتحفي، أن العرض المتحفي للمتحف يروى تاريخ العواصم المصرية؛ حيث يتكون المتحف من قاعة رئيسية يُعرض فيها آثار لعدد من عواصم مصر القديمة والحديثة، هي كالتالي: أولًا من على يمين الزائر عدد 4 عواصم، هي منف، طيبة، تل العمارنة، الإسكندرية، ثانيًا من على يسار الزائر عدد 4 عواصم، هي: الفسطاط، القاهرة الفاطمية، مصر الحديثة، القاهرة الخديوية، ثالثًا المستوى الثاني وهو خلف تمثال الملك رمسيس الثانى ويخص العاصمة الإدارية ويُعرض في هذه القاعة مجموعة من المقتنيات المختلفة التي تمثل أنماط الحياة في كل حقبة تاريخية خاصة بكل عاصمة على حدة، مثل أدوات الزينة، أدوات الحرب والقتال، ونظام الحكم والمكاتبات المختلفة.

أما القسم الثانى من المتحف، فهو عبارة عن جناح يمثل العالم الآخر عند المصري القديم، ويتكون هذا الجزء من مقبرة توتو، بالإضافة إلى قاعة مومياوات وتوابيت وفتارين تحتوى على الأواني الكانوبية ومجموعة من الأبواب الوهمية ورؤوس بديلة تحاكى الطقوس الدينية في مصر القديمة.