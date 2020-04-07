شكرا لقرائتكم خبر عن من داخل الحجر الصحي.. العائدون من لندن ينظمون مبادرة للتبرع لصندوق تحيا مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم عدد من المصريين بالحجر الصحي بأحد فنادق مطار القاهرة الدولي، مبادرة للتبرع لصندوق تحيا مصر بعنوان «مبادرة رد الجميل»، عرفانا بتحمل الدولة المصرية لتكاليف الحجر ومساندة الصندوق في مبادرته لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وتواصل أمس أحد المصريين العائدين على متن الطائرة MS 778 القادمة من لندن ويخضع حاليا للحجر الصحي، مع الصندوق تليفونيا، وعبر عن رغبة المصريين العائدين من لندن في التبرع لحساب الصندوق.

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وأكد أنه يتم حاليا التواصل مع باقي ركاب الطائرة لينضموا إلى المبادرة، مشيرا إلى أنهم حريصون على إنهاء إجراءات التبرع قبل مغادرة الحجر الصحي يوم الثلاثاء القادم، مثمنا جهود الدولة المصرية في إجراءات إعادتهم لأرض الوطن وحمايتهم من تداعيات فيروس كورونا قائلا: «احنا في بلدنا حاسينا بالأمان» .

يذكر أن صندوق تحيا مصر أطلق مبادرة «نتشارك هنعدي الأزمة»، لمواجهة فيروس كورونا وتداعيات السيول الأخيرة التي تعرضت لها البلاد، وذلك بتخصيص حساب 037037 مواجهة الكوارث والأزمات لاستقبال المساهمات والتبرعات في كل البنوك المصرية.

وقام الصندوق منذ بداية أزمة فيروس كورونا يتوفيّر 1000 مضخة حقن سوائل، بالإضافة إلى 200 جهاز تنفس صناعي تحت تصرف وزارة الصحة والسكان، لمساندتها في مواجهة فيروس كورونا، ويتم التنسيق لتدبير 124 جهاز تنفس صناعي إضافية، فضلا عن رصد 100 مليون جنيه لمواجهة تداعيات السيول التي تعرضت لها البلاد مؤخرا.