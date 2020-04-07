شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن» توزع 1800 شنطة غذائية ومساعدات مالية للأسر المتضررة من «كورونا» ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وزعت مديرية التضامن الإجتماعي في بني سويف، 1800 شنطة مواد غذائية، و1000 جنيه لكل أسرة من الأسر التي تضررت من فيروس كورونا المستجد بقرية بني عفان في محافظة بني سويف، وذلك بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية بالقرية، عقب فرض عزل صحي على عدد من المنازل بمنطقتين في القرية، عقب ظهور عدد من الحالات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد بلغت أكثر من 18 حالة.

وعزلت مديرية أمن بني سويف بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية في المحافظة، منطقتين في قرية بني عفان التابعة لمركز بني سويف، عقب ظهور عدد من الحالات الإيجابية لفيروس كورونا داخلها، وتواجدت قوات الشرطة بكثافة داخل القرية منعا لإنتشار وتجمع المواطنين، كإجراء إحترازي لمنع انتشار الفيروس.

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وقال الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف: «قمنا بفرض عزل صحي لقطاعين داخل قرية بني عفان حفاظا على عدم انتشار الفيروس بين أبناء القرية، وذلك عقب ظهور حالات إيجابية، حيث وفرت مديرية التضامن الإجتماعي قرابة 1800 شنطة سلع غذائية على الأسر، وتوزيع 100 كيلو لحوم بلدية حية، و200 دجاجة، بالإضافة إلى توزيع 1000 جنيه على الأسر المتضررة من الفيروس.

وتابع: «تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية داخل القرية وفحص للمخالطين وسحب عينات منهم، مع تطهير وتعقيم القرية بالكامل بواسطة إدارة المتوطنة في مديرية الصحة بالتعاون مع إدارة الطب الوقائي.

وناشدت الفرق الطبية الأهالي في القرية بضرورة البقاء في المنازل وعدم الخروج الإ للضرورة والالتزام بالإجراءات الوقائية التي تعلنها وزارة الصحة من أجل سلامتهم وتجنب المصافحة باليد والعناق والزحام من أجل منع انتقال عدوى فيروس كورونا.