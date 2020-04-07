شكرا لقرائتكم خبر عن «أعاد فتح محل لبيع الخضراوات لمواطنة مصرية».. «سعفان» يتابع أحوال المصريين بإيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام مكتب التمثيل العمالي، التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية المصرية بميلانو- إيطاليا، بمتابعة أحوال العمالة المصرية والتي تعمل في مختلف المجالات، تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة، محمد سعفان، للعمل على التواصل معهم وحل مشاكلهم أولا بأول.

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وتلقى الوزير تقريرًا من الملحق العمالي بميلانو، مجدي حسنين، أشار فيه إلى أنه التقى في إطار متابعته لأحوال العمالة المصرية التي تعمل في مجال مبيعات الفاكهة والخضروات والمأكولات، بالمواطنة المصرية «هـ. م .ع» التي تعمل في محل لبيع الخضروات في شارع via padova، حيث أراد صاحب المحل إغلاقه لقلة العائد منه في الوقت الذي تعاني منه إيطاليا من تداعيات فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، في حين أن المواطنة لا دخل لها سوى من ذلك المحل.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة إن الملحق العمالي نجح في إقناع صاحب المحل بالطرق الودية في استمر فتح المحل، وأعربت المواطنة المصرية على جزيل شكرها على هذا التحرك الإيجابي من جانب مكتب التمثيل العمالي.

وفي هذا الإطار قام الملحق بإبلاغ بعض المصريين المتواجدين تحيات وزير القوى العاملة، وتهنئته لهم بقرب حلول شهر رمضان المعظم، ما أدى إلى رفع الروح المعنوية لهم بدرجة كبيرة.