شكرا لقرائتكم خبر عن طلبت رقمها على «فيس بوك».. وزيرة الهجرة تتواصل مع سيدة ترغب بإعادة ابنتيها من لندن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنها تواصلت مع السيدة أميرة، التي لديها ابنتان عالقتان في بريطانيا، ولم تتمكنا من العودة على متن الرحلة الخاصة التي نظمتها مصر للطيران لإعادة العالقين.

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وأضافت «مكرم»: «أميرة أخيرا ردت عليّ، باشكر الناس اللي ساعدتني أجيب رقمها. شرحت لها زي ما شرحت لعمر إجراءات الدولة وهتبعتلي أرقام بناتها علشان نطمنهم لغاية ما يرجعوا سالمين لأمهم. #خلينا سند لبعض في الخارج».

وقبل هذا المنشور، كانت الوزيرة قد نشرت منشورا تطلب فيه رقم أميرة.

وكانت السيدة أميرة قد توجهت، في فيديو مصور، برسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزيرة الهجرة، بأن «لديها ابنتين عالقتين في بريطانيا، إذ تدرسان هناك، لكنهما لم يكن لديهما علم بالطائرة التي خصصتها الدولة لإعادة العالقين الراغبين في العودة يوم ٣٠ مارس إلا قبل الرحلة بيوم ولم تتمكنا من الحجز على متنها».

وزيرة الهجرة تتواصل مع سيدة ترغب في إعادة ابنتيها العالقتين من لندن