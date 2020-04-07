شكرا لقرائتكم خبر عن تداول 520 ألف طن بضائع بميناء الإسكندرية.. و«الغندور»: 36 سفينة تعمل بالميناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجل ميناء الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، نشاطًا ملحوظًا في عمليات الشحن والتفريغ، وبلغ إجمالي السلع المتداولة على مدار 24 ساعة، 520 ألف طن بضائع متنوعة.

وعقد الربّان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، اجتماعًا مع نائبيه ورؤساء الإدارات المركزية بالميناء عبر أجهزة الاتصال المرئي عن بعد، حيث أكد الاعتماد على العمليات الإلكترونية قدر الإمكان لتقليل الاحتكاك المباشر تفاديًا لانتشار العدوى.

وشدد «شاهين» على المختصين بضرورة جاهزية الميناء وبقدرات استثنائية لاستقبال كل البضائع وتسهيل خروجها ودخولها من وإلى الميناء بيسر وأمان لضمان توافرها في الأسواق مع التأكيد على اتخاذ كل التدابير الاحترازية للحماية من مخاطر فيروس كورونا «كوفيد 19».

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وقال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم الميناء، إن ميناءي الإسكندرية والدخيلة يشهدان نشاطًا على مدار الـ24 ساعة دون توقف، حيث تستمر حركة العمل الطبيعية بمركز العمليات، وأعمال الشحن والتفريغ، وحركة السفن والشاحنات والقطع البحرية، وحركة البضائع، ومراقبة الساحات، والنظام الإلكتروني، وتأمين الأفراد والمنشآت.

وأوضح «الغندور» أن عدد السفن العاملة بالميناء بلغ 36 سفينة، ووصلت 19 سفينة، وسافرت 19 أخرى، وتواجد بالمخطاف الخارجي 23 سفينة، وبالمخطاف الداخلي 5 سفن، وبلغ إجمالي البضائع المتداولة بالميناء خلال الـ24 ساعة الماضية 520 ألف طن.

وأضاف الغندور أنه يجري تصدير 5 سفن بطاطس بإجمالي 7500 طن، وسفينتي بصل بإجمالي 3300 طن، وسفينة يوريا بإجمالي 18 ألف طن، وسفينة مولاس بإجمالي 8500 طن، وسفينة وقود طائرات بإجمالي 27 ألف طن، كما يجري تفريغ وارد 21 سفينة بضائع، منها 9 سفن غلال بإجمالي 352 ألف طن ليصل إجمالي مخزون الغلال بالميناء 1.1 مليون طن (مليون ومائة ألف طن)، منها 380 ألف طن قمح، كما يجري تفريغ 3 سفن صودا أش، وسفينة أسمنت، وخمس سفن خشب على متنها 44 ألف طن متري، بالإضافة إلى عدد من السفن التي تفرغ مواد بترولية، وبلغ عدد الحاويات الصادرة 797 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الواردة 1257 حاوية مكافئة، وتم دخول وخروج 9843 شاحنة عامة من وإلى الميناء.

وتتخذ الجهات المعنية بالميناء كل الإجراءات الاحترازية للحماية من انتشار فيروس «كوفيد 19».