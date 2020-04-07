شكرا لقرائتكم خبر عن «البحوث الإسلامية» تحسم موقفها من «صيام رمضان في ظل كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية، الثلاثاء، جلستها الطارئة الثالثة عشرة، لبحث تداعيات فيروس كورونا ومدى تأثيره على صيام شهر رمضان، بحضور كبار الأطباء، وجهات التخصص الطبي بفروعه المختلفة، وممثلين عن منظمة الصحة العالمية وعدد من علماء الشريعة بالأزهر الشريف.

وانتهت اللجنة إلى أنه لا يوجد دليل علمي -حتى الآن- على وجود ارتباط بين الصوم والإصابة بفيروس كورونا المستجد، وعلى ذلك تبقى أحكام الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالصوم على ما هي عليه من وجوب الصوم على كل المسلمين، إلا من رخّص لهم بالإفطار شرعًا من أصحاب الأعذار.