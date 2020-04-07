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وزير الأوقاف يُشكّل مجموعة إدارة أزمة للتعامل مع «كورونا»

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أحمد البحيري 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شكّل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مجموعة إدارة أزمة بالأوقاف خاصة بالتعامل مع آثار انتشار فيروس «كورونا» برئاسة الشيخ جابر طايع يوسف، رئيس القطاع الدين.

تهتم المجموعة بالتعامل السريع مع كل ما يتصل بآثار انتشار فيروس «كورونا» على أن يكون الدكتور عبدالله حسن عبدالقوي، مساعد الوزير لشئون المتابعة، مقررًا للجنة ومتحدثًا رسميًا باسمها فيما يخص عملها.

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