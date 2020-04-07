شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال الرئيس السيسي اليوم بشأن كورونا؟ 40 تصريحًا في مواجهة «التشكيك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تحدث الرئيس السيسي، اليوم الثلاثاء، بشأن إجراءات الدولة لمواجهة فيروس كورونا. وتطرق الرئيس، خلال حديثه، على هامش تفقد عناصر ومعدات القوات المسلحة لمواجهة فيروس كورونا، إلى العديد من الملفات. وترصد «المصري اليوم» أبرز ما قاله الرئيس في 40 نقطة: هناك 6 مستشفيات تابعة للقوات المسلحة جاهزة للافتتاح (على المفتاح). طاقة المستشفى الواحد 200 سرير. طالبت الحكومة بالعمل على تقليل أعداد العاملين من السيدات وهذا ليس تقليلًا من شأنهن، بجانب تقليل عمالة كبار السن. العرض الذي تم اليوم من قبل القوات المسلحة هدفه طمأنة الجميع بأن هناك نسقًا آخر جاهزًا لمواجهة الأزمة الراهنة. القوات المسلحة هي درع مصر وسندها منذ آلاف السنين. أشكر القطاع الخاص على مساهمته الطيبة. يجب على القطاع الخاص تخفيض العمالة خلال الفترة الراهنة دون المساس برواتبهم. نعمل دائمًا على ألا يقل المخزون الاستراتيجي عن 3 شهور. أنا عايز أقول الأمور ماشية، خايفين من إيه؟ لن نترك إنسانًا يحتاج مساعدة. لو عايزين مصر خالية من الأشرار، علينا أن نعرف أن هناك جزءًا من المواجهة نقوم به جميعًا. أنا هخبي عليكم ليه؟ الوضع الذي نمر به الآن الدنيا كلها عايشاه وإحنا عايشينه وملناش ذنب فيه. علينا عدم الانتباه للشائعات، فمواجهة الأشرار لن تنتهى ومُصرّون على أن نعيش أحرارًا. الدولة بكل عناصرها، قيادة وحكومة وشعبًا، معنية بالمواجهة في أي تحدٍ تواجهه. القوات المسلحة والشرطة لا يزالون يواجهون الإرهاب، داعيًا لمزيد من الجهد لتخطي هذه المرحلة. ساعات بأنزل لوحدي أشوف الدنيا ماشية إزاى في الشارع في الوقت اللي ما فيهوش حظر. لما بأنزل مش حاسس من إجراءات الناس إنها واخدة بالها، بأشوف ميكروباص والناس قاعدة فيه وماحدش حاطط كمامات. الأمر لو محتاج إننا نوزع هذه الكمامات بنص التكلفة أو دون تكلفة خالص مافيش مشكلة. حرصنا اليوم على وضع الكمامات هدفه توصيل رسالة إننا واخدين بالنا. مش عايزين ناخد إجراءات أكثر حدّة عليكم علشان حياتنا ما تُوقفش. أنا اطمنت على تعقيم السكة الحديد والمترو، لكن محتاجين تطهير كل وسائل النقل في الدولة وده دور الدولة والجيش. أتوجه بالشكر لعناصر الأطقم الطبية، لما يقدمونه من مواجهة وتضحيات في ظل دورهم خلال مواجهة أزمة كورونا. يجب على المواطنين الالتزام بإجراءات الوقاية خاصة في وسائل النقل. حتى الآن الأمور لا تزال تحت السيطرة. نشيد بجهود وزارة الداخلية خلال فترة حظر التجول وكنت حريصًا على قيامها بهذه المهمة بمفردها لقدرتها على تنفيذها بنجاح. لابد من توخي الحذر من جانب المواطنين للحفاظ على صحتهم وبلادهم. رغم الجهود التي تُنفذ مازال البعض يشكك ولكن الدولة تنفذ وقادرة على المواجهة. والله عمري ما قولت حاجة وماكنتش صادق فيها.. مافيش وعد قولته إلا وربنا ساعدني على تنفيذه. أنا مش مع إننا نعطل عمل الدولة المصرية، ونوقف الحياة كاملة لأنه أمر خطير، في ملايين من الناس بتشتغل في الدولة. فيما يخص الدولة، قولنا نخفض الأعداد، وقّفنا الجامعات والمدارس، وهنا لازم أقول لا تظنوا أن الدولة ليست حريصة على مستقبل أبنائها. عمرنا ما قلت الاحتياطيات عندنا عن 3 أشهر، موجهًا تساؤلًا للمواطنين: «خايفين من إيه؟ مافيش مشكلة خالص، ما تخافوش من حاجة، إوعوا حد يفزعكوا». أتوجه بالشكر للقوات المسلحة ولكل أجهزة الدولة في مواجهة الأزمة الحالية. أدعو الجميع لبذل المزيد من الجهد والإجراءات والتفهم لمطالب هذه المرحلة. طالبت الحكومة منذ اللحظة الأولى بعدم تفزيع المصريين بشأن الأزمة الراهنة. أطالب بعدم ترهيب الشعب والحرص على تناول الموضوعات بموضوعية. كل الشكر للأطقم الطبية في ربوع مصر. أنزل بدون الشكل المعتاد لمعرفة ما يحدث في شوارع القاهرة بنفسي. لا نرغب في تضييق توقيتات الحركة حتى لا تتوقف الحياة في مصر. مصر حتى الآن في مرحلة آمنة مقارنة بدول العالم المختلفة. كل التعازي للوفيات في مصر وخارجها من وراء الفيروس المستجد.

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