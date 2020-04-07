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شكرا لقرائتكم خبر عن عمليات تعقيم يومية للحرم المكى لمنع تفشى جائحة كورونا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى السلطات فى السعودية، عملية تعقيم بصورة يومية للحرم المكى، ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشى جائحة كورونا المستجد القاتل.
ونشر موقع العربية فيديو من عملية التعقيم اليومية التى تجرى داخل الحرم المكى، لمنع تفشى جائحة كوورنا.
ويظهر فى الفيديو مجموعة من العمال، يرتدون كمامات، ويقومون بسمح أرضية الحرم المكى وتعقيمها.
التعقيم
تعقيم الحرم المكى
وفى سياق متصل، قال الداعية الإسلامي أحمد طلحة، إن قرار إغلاق الحرم المكي بسبب فيروس كورونا صائب 100%، موضحا أن فهم الإجراءات التى تتخذ من أجل مقاومة فيروس كورونا، وتفسيرها تختلف من شخص لآخر حسب ثقافته واجتهاده.
وأوضح في حواره مع الإعلامى محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن البعض قد يرى أن غلق دور العبادة بسبب الفيروس هو غضب من الله على البشر، ولكن في الحقيقة إن الله لا يحتاج البشر ولا يغنيه أو يضره أو ينقص منه شيء بعبادتهم له.
وأشار إلى أن الحرم المكي أغلق قبل ذلك، أكثر من مرة، فلو قرأنا التاريخ فسنجد أن القرامطة أغلقوا الحرم المكى لـ10 سنوات وعلقوا شعيرة الحج، وكذلك أغلق الحرم المكي في السبعينيات.
يذكر أن فيروس كورونا بدأ فى الانتشار مع نهاية العام الجارى، وبالتحديد من مدينة ووهان الصينية، وانتقل بعدها إلى عدد كبير من دول العالم، ومن أجل السيطرة على انتشار هذا الفيروس، اتخذت الدول اجراءات وقائية واحتزائية مثل حظر التجول وغيرها.
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