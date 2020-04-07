شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: ننسق مع أصحاب المصانع للتعقيم والتطهير لضمان سلامة المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أهمية التنسيق مع مصانع القطاع الخاص لتعقيم وتطهير أماكن العمل للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، مضيفا: "هنعمل ترتيبات وإجراءات بالتنسيق مع أصحاب المصانع حتى نضمن السلام والأمان وعمليات التعقيم والتطهير والفحص عشان يبقى الموضوع يحقق الهدف منه دون خسائر".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السيسي: ننسق مع أصحاب المصانع للتعقيم والتطهير لضمان سلامة المواطنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.