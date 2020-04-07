شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. رسائل السيسي للمواطنين عن كورونا: مصر قوية ومستعدون لكل السيناريوهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، العديد من الرسائل للمواطنين فى ظل الأزمة التي يعيشها العالم بسبب تفشى فيروس كورونا، مؤكدا أن أن الدولة المصرية "قوية وقادرة"، مضيفاً" بطمن المصريين نحن مستعدون لكل السيناريوهات".

جاء ذلك خلال تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، الثلاثاء، العناصر والمعدات والأطقم التابعة للقوات المسلحة المخصصة لمعاونة القطاع المدني بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المُستجد.

ودعا السيسى، المواطنين لعدم الخوف من عدم توافر السلع الغذائية: "عاملين حسابنا فى كل حاجة ولا يوجد مشكلة فى توفير السلع ولدينا احتياجات تكفى لأشهر.. ومحدش أبدا يهز ثقتكم والحاجات موجودة وزيادة".

وقال الرئيس: "ساعات بنزل لوحدى أشوف الدنيا ماشية ازاى فى الشارع فى الوقت اللى ما فيهوش حظر.. ومش حاسس من إجراءات الناس إنها واخدة بالها، بشوف ميكروباص والناس قاعدة فيه وماحدش حاطط كمامات".

أضاف السيسي، أن الأمر لو محتاج إننا نوزع هذه الكمامات بنص التكلفة أو بدون تكلفة خالص مفيش مشكلة.

وقدم الرئيس الشكر للقطاع الخاص على الدعم الذى يقدمه لمصر فى هذه الظروف، مضيفا: "ودعا الرئيس القطاع الخاص للحفاظ على العمالة وعدم تسريحها"، مضيفا أنه مع الالتزام والمسؤولية الكاملة كان يمكن أن يكون حجم العدوى والإصابات والوفيات بفيروس كورونا أقل، متابعًا: "لكن برضه بقول أن الأمور تحت السيطرة وجهد وزارة الصحة والاعلام والداخلية .

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وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن كل السلع متوفرة ولا يوجد أى داع للخوف، مشددا على أن الحد الأدنى للاحتياطى الاستراتيجى لا يقل عن 3 أشهر.

ولفت السيسى، إلى أن القوات المسلحة درع مصر وسندها وفى خدمة شعبها، على مدار آلاف السنين، مطالبا القوات المسلحة بتوزيع وإنتاج المزيد من الأدوات الوقائية.

دعا الرئيس السيسى، القطاع الخاص إلى عدم المساس بمرتبات العمال، قائلا: "يجب على القطاع الخاص الانتباه لهذا الأمر دون المساس بمرتبات الناس، مضيفا: "طلبنا من الحكومة تخفيض أعداد الموظفين وإعفاء كبار السن من العمل".

وحذر السيسى، من تهاون المواطنين فى مواجهة أزمة فيروس كورونا.