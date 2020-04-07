المسنون ينتصرون على كورونا.. قصص 8 معمرين تعافوا من الفيروس القاتل "فيديو"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم إعلان منظمة الصحة العالمية أن كبار السن الأكثر عرضة للوفاة بسبب كورونا إلا أن بعض المعمرين انتصروا على الفيروس القاتل، وهم فوق الـ100 عام ومن بين هؤلاء المعمرين.
رجل صينى عمره 100 عام دخل مستشفى ووهان الصينية كان يعاني من قصور القلب وارتفاع ضغط الدم والزهايمر
وأصيب بكورونا فى 24 فبراير ورغم حالته الحرجة انتصر عليه ببعض الأدوية وخرج من المستشفى متعافيا بعد 13 يوما
والقصة الثانية للجدة زانج عمرها 103 أعوام كانت تعانى التهابا بالشعب الهوائية أصيبت بكورونا ودخلت المستشفى
لكنها تعافت بعد 6 أيام فقط، ولمعرفة باقى قصص شفاء كبار السن في العديد من الدول شاهد الفيديو التالى .
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