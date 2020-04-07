شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: سداد 30% من مستحقات المصدرين لدى صندوق دعم الصادرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه تم الاتفاق على سداد 30% من مستحقات المصدرين لدى صندوق دعم الصادرات بما لا يقل عن 5 ملايين جنيه لكل مصدر، وذلك قبل نهاية العام المالى الجارى.

جاء ذلك خلال تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، العناصر والمعدات والأطقم التابعة للقوات المسلحة المخصصة لمعاونة القطاع المدنى بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المُستجد.