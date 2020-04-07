شكرا لقرائتكم خبر عن المطاعم السياحية تقدم وجبات مجانية للمستشفيات استجابة لمبادرة الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عادل المصرى ، رئيس غرفة المنشآت السياحية، على إن الظروف الإقتصادية التى تعانى منها المنشآت السياحية من إنخفاض إيراداتها نتيجة لقرارات الدولة الاحترازية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد ، إلا إنها لم تتوانى عن مواصلة دعمها لكافة المبادرات المجتمعية الإنسانية تجاه المجتمع المصرى.

وقال المصرى فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء، إن المنشآت والمطاعم السياحية يقدمون واجبهم تجاه المجتمع المصرى فى هذه الظروف الحالكة، ومساهماتهم فى رفع المعاناة عن المواطنين وكذلك دعم المستشفيات فيما تحتاجه من مستلزمات طبية ووجبات جاهزة سواء للأطباء وهيئات التمريض والمرضى.

وأشار رئيس غرفة المنشآت السياحية، أن هناك العديد من أعضاء الغرفة ساهم فى تلك المبادرة منها شركة ماكدنالد مصر برعاية 6 مسشفيات التى تم تخصيصها للعزل والحجر الصحى، وتقديم 1000 وجبة جاهزة لهم ، وكذلك الدعم اللوجستى الذى تم بيها وبين مؤسسة مصر الخير بتقديم أكثر من 120 ألف من معدات ومستلزمات طبية، على أن تتولى مؤسسة مصر الخير توزيعها على المستشفيات المخصصة للعزل والحجر الصحى والتى أشادت بهذا التعاون عبر صفحتها الرسمية على وسائل التواصل الإجتماعى وأكدت إنها مشاركة اجتماعية حقيقية لمواجهة الأزمة الحالية.

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وأوضح المصرى ، أن شركة " برجر كنج " قامت أمس الإثنين بتقديم 80 وجبة لمستشفى حميات إمبابة، كما إنها ستقوم يوم الخميس المقبل 9 إبريل الجارى بتقديم وتوزيع 250 وجبة لمستشفى حميات العباسية. وأن شركة كنتاكى قامت بتقديم الوحبات اليومية لأطقم العاملين بمستشفى شبرا العام ، ومستشفى الدمرداش الجامعى التابع لجامعة عين شمس، فى إطار دعمها للجهود التى تقوم بها الأطقم الطبية بهذه المستشفيات تجاه المرضى والذين يستحقون لقب " الجيش الأبض".

وأشار المصرى، إلى أن مجموعة محلات توينكى أعلنت مبادرة مماثلة فى توجيه الشكر للأطباء وقررت منحهم خصماً 50 % على كافة منتجاتها بموجب كارنيه نقابة الأطباء .

وأكد عادل المصرى رئيس غرفة المنشآت السياحية، على أن أعضاء الغرفة يشاركون فى صناعة هذه الملحمة الإنسانية الرائعة ، والتى تؤكد على أن المصريين يستطيعون عبور كافة الأزمات والمشاكل التى تواجههم من خلال التراحم والتعاطف فيما بينهم.