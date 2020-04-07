شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة السويس": نقل مصابة بكورونا لمستشفى الحجر بالإسماعيلية وسلبية المخالطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مديرية الصحة بمحافظة السويس، فى بيان لها، قبل قليل، تفاصيل أول ظهور لحالة إيجابية لمرض كورونا المستجد COVID-19 داخل المحافظة لسيدة في العقد الخامس من عمرها من أهل المحافظة كانت تتردد على المعهد القومى للأورام بغرض علاج نجلها المصاب بالسرطان.

وقال بيان مديرية الصحة بالسويس، إن نتائج التحاليل الخاصة بالسيدة ظهرت إيجابية وتم تقلها لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية للحجر الصحى، وتم عمل تحاليل لنجلي السيدة المصابة بكورونا، والمخالطين لها ومنهم سائق السيارة الذى كان قام بالسفر مع السيدة ونجلها إلى معهد الأورام بالقاهرة، وأكدت النتائج سلبية العينات، وتم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة لمكافحة العدوى.

أضاف بيان بمديرية الصحة، إن السيدة عادت من معهد الأورام الخميس الماضي، وبعد عودتها ذهبت إلى مستشفى حميات السويس وتم عزلها حتى ظهرت نتائج التحاليل.

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كان اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، قد قرر اعتماد مبلغ مليون جنيه من صندوق الخدمات والتنمية المحلية بمحافظة السويس لصالح مديرية الصحة والسكان بالسويس، في اطار الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ودعم منظومة الصحة بمحافظة السويس.

كما قاد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس حملة تطهير وتعقيم الشوارع الرئيسية بالمحافظة بدأها بشارع الجيش من أمام مزلقان المثلث، يرافقه دكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ واللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام للمحافظة وخالد سعداوي السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وأكد المحافظ علي أهمية الالتزام بتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار الفيروس، مؤكدًا أن السويس خالية من الفيروس ومطالبًا أهالي السويس البعد عن الشائعات ونشر الوعي الصحي والالتزام بالتوجيهات والبعد عن أماكن التجمعات ومراعاة الصحة العامة وعدم الخروج إلا للضرورة القصوي، مشيرًا إلي ضرورة مشاركة المجتمع المدني للتعاون في انجاح الحملة في تعقيم وتطهير الشوارع الرئيسية والفرعية للحفاظ علي السويس نظيفة وخالية من الفيروس.