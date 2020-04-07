شكرا لقرائتكم خبر عن جارديان: الإجراءات الطبية لبوريس جونسون ببداية مرضه بكورونا لم تكن كافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن انتقال بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا إلى وحدة العناية المركزة (ICU) يشير إلى حدة اصابته بعدوى كورونا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن التطور الأخير فى ملف الحالة الصحية لرئيس الوزراء البريطانى، يشير إلى أن الإجراءات التى اتخذها الأطباء يوم الأحد لم تكن كافية لمساعدته فى مشاكل التنفس التى يسببها الالتهاب الرئوى الذى ينتج عن عدوى كورونا.

وفقا لمنظمة الصحة العالمية يحتاج معظم الأشخاص فى العناية المركزة إلى جهاز تنفس صناعى حيث يصاب حوالى 15% من الذين يحملوا عدوى Covid-19 بمشكلات تنفسية تستدعى الدخول إلى المستشفى، ويتم نقل 5% أخرى إلى العناية المركزة حيث يحتاج البعض دعم أجهزة الأخرى.

Advertisements

يتداول أن رئيس الوزراء البريطانى تم ايداعه فى العناية المركزة حال احتاج إلى تنفس صناعى ولكن تشير الإحصاءات إلى أن 63% من أولئك الذين تم قبولهم فى وحدات العناية المركزة فى إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية يتم وضعه تحت التنفس الصناعى فى خلال ال 24 ساعة الأولى.

وبحسب المبادئ التوجيهية من المعهد الوطنى للصحة أنه يجب بدء علاج العناية الحرجة لـ Covid-19 "بخطة واضحة لكيفية معالجة العلاج للتشخيص ويؤدى إلى أهداف العلاج (النتائج) المتفق عليها".

ووفقا للتقرير دخل جونسون إلى العناية المركزة فى اليوم العاشر لإصابته بالفيروس، وأفادت الدراسات انه خلال الأسبوع الأول تقاوم جميع أجهزة المناعة فى جسم الإنسان وتتمكن من القضاء على الفيروس وهؤلاء الذين لا يتعافون ويواجهون مشاكل فى التنفس وحمى غالبا ما يحتاجون إلى المساعدة فى منتصف الأسبوع الثاني.

قال ديريك هيل، أستاذ التصوير الطبى فى جامعة يونيفيرسيتى كوليدج لندن: " من الواضح أن رئيس الوزراء ذهب إلى المستشفى لأنه واجه صعوبة فى التنفس. يبدو أنه تم وضعه فى البداية على الأكسجين، وكان واعيًا ولكن كما يحدث فى كثير من الأحيان مع Covid-19، تدهورت حالته الآن لذلك تم إدخاله فى العناية المركزة."