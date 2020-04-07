شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: توفير قرض مساند للطيران المدنى بفترة سماح تمتد لعامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه تم توفير قرض مساند للطيران المدنى بفترة سماح تمتد لعامين، على أن تتحمل وزارة المالية الأعباء.

Advertisements

جاء ذلك خلال تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، العناصر والمعدات والأطقم التابعة للقوات المسلحة المخصصة لمعاونة القطاع المدنى بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المُستجد.