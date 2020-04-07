شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. رمضان بلا مساجد ولا تراويح واعتكاف وموائد رحمن بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتخذت وزارة الأوقاف عدد من القرارات والإجراءات الاحترازية ضمن خطة الوقاية والحماية من فيروس كورونا، جاء في مقدمتها تعليق كافة الأمور والأنشطة الجماعية في رمضان واستمرار غلق المساجد حال استمرار تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا.

"الخليج 365" يوضح في فيديو معلوماتى الأنشطة التي علقتها وزارة الأوقاف في رمضان كما يلى:

1. وزارة الأوقاف أكدت أنه لن يتم فتح المساجد إلا في حالة عدم تسجيل أى حالات إيجابية جديدة بكورونا

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2. حظرت وزارة الأوقاف إقامة موائد الرحمن في شهر مضان في محيط المساجد أو ملحقاتها.

3. تعليق الأنشطة الجماعية في رمضان يشمل عدم إقامة إفطار جماعى بالوزارة أو الجهات التابعة إليها

4. كما حظرت الوزارة عدم إقامة الملتقى الفكرى بساحة مسجد الإمام الحسين

5. وتشمل التجمعات أيضا عدم إقامة أي ملتقيات عامة في أي مديرية من مديريات الأوقاف .

6. الوزارة أكدت أيضًا أنه لا مجال على الإطلاق لأى ترتيبات تتصل بالاعتكاف هذا العام.



