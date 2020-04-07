شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: "عاوزين نحتفل بأن مصر ليس بها اصابات أو فيات بسبب كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الرئيس عبد الفتاح السيسى، جموع المصريين باتباع التعليمات حتى نستطيع السيطرة على انتشار فيروس كورونا، قائلآ: "عاوزين نحتفل بأن مصر ليس بها اصابات أو فيات بسبب كورونا"، مؤكدا أن هذا الأمر سهل بشرط الالتزام.

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