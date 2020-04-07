شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى: الدعاء والأمانى الطيبة لرئيس وزراء بريطانيا ونتمنى الامان لكل الناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على الدعاء والأمانى الطيبة لرئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون بعد إصابته بفيروس كورونا قائلا: "نتمنى الامان والسلام لكل الناس".

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