شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى: تقديم يد العون للدول رسالة تضامن من مصر فى مواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن تقديم يد العون للدول رسالة تضامن من مصر حتى لو دعم رمزى خاصة للدول التى تعانى من أزمة كبيرة بسبب فيروس كورونا.

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