شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: 6 مستشفيات جاهزة للافتتاح.. وجيش مصر يدعو للفخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، يوجد 6 مستشفيات جاهزة للافتتاح تابعة للقوات المسلحة وكل مستشفى بها 200 سرير، فى إطار مواجهة فيروس كورونا.

توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالشكر للقوات المسلحة نتيجة المجهودات الضخمة التي تقدمها في كافة القطاعات، مضيفا: "أتوجه للقوات المسلحة بالشكر والتقدير والحقيقة اللى انا بشوفه يؤكد دايما ثقة المصريين في قوة جيش مصر ، الذى يؤكد انه يكون شريك مساهم في اى ازمة .. وهذا امر يدعو الى التقدير والفخر".

وأضاف الرئيس السيسي، اليوم الثلاثاء، خلال تفقد العناصر والمعدات والأطقم التابعة للقوات المسلحة المخصصة لمعاونة القطاع المدني بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المُستجد، "إحنا بنتكلم على عناصر يكون لها تاثير كبير في مواجهة هذه الازمة وعلشان كده لما بوجهلكم الشكر على جهد وأداء ان احتجاناه هيتم حشده وعاوز أقول للمصريين من خلالاكم: فيه انساق للدولة المصرية يتعامل مع الازمة كل الموارد جاهزة لتقديم الدعم والمساعدة والمشاركة المطلوبة في مواجهة الازمة لكن اطار الاقتصار في القوى..حبينا نقدم ده لانفسنا والشعب المصرى انم الدولة المصرية قوية وقادرة بعزيمة رجالها واستعداداهم لتقديم التضحيات دايما طمانة المصريين".