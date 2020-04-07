السيسي عن مواجهة أزمة كورونا: مصر قوية.. ومستعدون لكل السيناريوهات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية دولة قوية وقادرة، مضيفاً" بطمن المصريين نحن مستعدون لكل السيناريوهات" فى أزمة فيروس كورونا. Advertisements جاء ذلك خلال تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، الثلاثاء، العناصر والمعدات والأطقم التابعة للقوات المسلحة المخصصة لمعاونة القطاع المدني بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المُستجد. وأشار الرئيس إلي أن ما نراه يوكد مجدداً ثقة المصريين في قواتهم المسلحة وأنها شريكة في مواجهة كل أزمة، مشدداً علي أن كل الموارد الموجودة جاهزة ومستعدة لتقديم كل الدعم في مواجهة الأزمة الموجودة.

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