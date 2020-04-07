المحكمة التأديبية: إلغاء قرار إحالة أستاذ بكلية الطب للتحقيق عقب عودته من الإعارة للخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بعدم قبول طعن أستاذ جامعي بكلية الطب بإحدى الجامعات، على قرار إحالته للتحقيق فور عودته من إجازة للإعارة مع زوجته التي تعمل بالخارج، لانتفاء القرار الإداري.

وذكر الطبيب في طعنه، أنه حصل على إجازة لمرافقة زوجته للعمل في السعودية، إلا أنه فوجئ بصدور قرار من الجامعة التي يعمل بها بإحالته للتحقيق في حالة العودة أو التجديد للإجازة أيهما أقرب، وتم إخطاره رسميًا بذلك.

ورأت المحكمة أن القرار صادر عام 2015، ونتيجة قيام الطبيب بمزاولة العمل في السعودية أثناء أجازته لمرافقة زوجته دون الحصول على موافقة الجامعة التي يعمل بها لمزاولة عمل، واعتبرت المحكمة أن إحالته لتحقيق فور عودته لا تُعد قرارًا إداريًا ولايجوز الطعن عليه، لأنه ليس من شأنه إحداث أثر قانوني، ولا ينطوي على تعديل نهائي في المركز القانوني للطبيب.

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