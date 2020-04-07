محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - طارق سمير: أتاحت النيابة العامة للمواطنين إمكانية تقديم الشكوى إليها إلكترونيا عبر تطبيق واتساب؛ منعا لتفشي فيروس كورونا المستجد. ويستعرض "الخليج 365" خلال الفيديو جرافيك التالي خطوات تقديم الشكوى إلكترونيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو جرافيك| في خطوات.. كيف يمكنك تقديم شكوى للنيابة العامة إلكترونيا؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.