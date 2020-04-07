التحقيقات في تعذيب "ساجدة": الأب متعاطٍ للمخدرات.. والنيابة تكلف بفحص الأقارب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

تستكمل نيابة إمبابة، برئاسة المستشار هشام رفعت الشريف، اليوم الثلاثاء، التحقيق في قضية تعذيب ربة منزل لطفلتها "ساجدة"، (6 أشهر)، وحرق جسدها وتشويه وجهها.

كانت قررت النيابة، أمس الاثنين إيداع والدة الطفلة "ساجدة" بمستشفى الأمراض النفسية والعصبية بالعباسية لمدة 30 يومَا، وتجديد حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وأودعت النيابة الطفلة داخل إحدى دور رعايا الأطفال، بمنطقة إمبابة، لحين انتهاء التحقيق مع والدتها ووالدها.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن نتيجة تحليل المخدرات لوالد الطفلة، وردت إيجابية لتعاطيه المواد المخدرة، فوجهت له تهمة تعاطي المخدرات، وأمر قاضي المعارضات بإخلاء سبيله بكفالة 500 جنيه على ذمة التحقيقات.

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وطلبت النيابة العامة من نجدة الطفل فحص أقارب الدرجة الأولى لدى الطفلة المجني عليها وشقيقها بعد إيداعهما دار رعاية؛ لبيان قدرة الجد أو الجدة أو الأعمام على تربية الطفلين وسوف تقرر النيابة تسليم الطفلين لمن ينتهي التقرير لصالحه بقدرته على رعايتهما.

وكانت وحدة الرصد بمكتب النائب العام قد عثرت بمواقع التواصل الاجتماعي على صورٍ للرضيعة ومعلوماتٍ منشورة عن واقعة تعدي عليها، فأمر النائب العام بتولي مكتب حماية الطفل متابعة التحقيقات، وتزامناً مع ذلك أبلغ المجلس القومي للطفولة والأمومة النيابة العامة بورود استغاثة إلى خط نجدة الطفل يوم الجمعة الموافق الثالث من أبريل الجاري من إحدى الصفحات بموقعٍ للتواصل الاجتماعي مفادها تَعَرُّض طفلة رضيعة للتعذيب على يد والديْها بملعقة ساخنة وبالضرب مما أحدث إصابات بالغة بها.

وأمرت النيابة العامة الشرطة بالانتقال لمحل البلاغ وضبط الجانِيَيْن، فتمكنت من ضبطهما والعثور على الرضيعة متأثرة بجراحها، والتي أثبت توقيع الكشف الطبي عليها إصابتها بآثار حروق باليد اليسرى وتمزق بأربطة الركبة اليمنى.