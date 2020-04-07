تحقيقات النيابة في "مشاجرة الملكة": بدأها "بصلة" وتوفي فيها "الشيطان وحواكة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تباشر نيابة بولاق الدكرور، اليوم الثلاثاء، التحقيق في واقعة مقتل شابين وإصابة 3 آخرين، خلال مشاجرة بالأسلحة النارية وقعت أمس، في منطقة بولاق الدكرور.

وأمرت النيابة العامة سرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على أسبابها وملابساتها، كما أمرت النيابة بتشريح جثة الضحايا في الواقعة، وصرحت النيابة بالدفن عقب الانتهاء من التشريح، وطلبت تقرير واف حول سبب الوفاة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن مشاجرة بالأسلحة النارية وقعت، بين عائلتين بمنطقة بولاق الدكرور غرب الجيزة، أسفرت عن مقتل شابين وإصابة 3 آخرين.

وأوضحت التحقيقات، أن مشادة كلامية وقعت بين شاب يدعى "باسم شيطان" وآخر يدعى "محمود حواكة"، لدى معاتبة الأول للثاني على إرشاده للشرطة عن نشاطه غير المشروع في تجارة المواد المخدرة.

وأضافت التحقيقات أن المشادة تطورت إلى مشاجرة، أطلق خلالها أحد أصدقاء "شيطان" ويدعى "بصلة" عيارا ناريا صوب الطرف الثاني ما أسفر عن مقتل الشهير "حواكة"، وفر الجاني هاربا، وعلى إثر ذلك أمسك أشقاء القتيل بـ"شيطان" واعتدوا عليه بالضرب حتى أسقطوه قتيلا، وسط حالة من الذعر انتابت الأهالي بمنطقة كفر طهرمس التابعة لقسم شرطة بولاق الدكرور.

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وقال أحد شهود العيان إن المكان الذي شهد الواقعة والذي كان أشبه بالحرب "الدنيا كلها كانت بتجري من الخوف وضرب النار كان في كل مكان لحد ما المباحث جت وقبضت على بعض الموجودين".

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطار من العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود بلاغا لمأمور قسم شرطة بولاق الدكرور من إدارة شرطة النجدة بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين ووجود متوفين ومصابين بنطاق القسم.

وبالعرض على اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، وجه المقدم محمد الشاذلي مفتش مباحث غرب الجيزة بسرعة انتقال قوة أمنية لمكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها والقبض على طرفي المشاجرة.

وتمكنت القوات من القبض على طرفيها، وتعيين الخدمات الأمنية بالمنطقة محل المشاجرة لملاحظة الحالة ومنع تجدد المشاجرة مرة أخرى، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتحفظت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة على الجثتين تحت تصرف النيابة العامة، وجري نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.