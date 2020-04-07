قضاة مجلس الدولة يسلمون الدفعة الأولى من "صناديق الخير" لعمال النظافة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

ترأس المستشار يوسف ضياء عضو مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة، برئاسة المستشار سمير البهي، اليوم الثلاثاء، وفدًا من القضاة بصحبه مدير العلاقات العامة لهيئة النظافة والتجميل بالقاهرة بجولة ميدانية، لتسليم الدفعة الأولى من صناديق الخير لعمال النظافة المنتشرين في الشوارع للقيام بواجبهم في ظل ظروف قاسية واوقات عصيبة.

وتابع رئيس النادي، عملية توزيع الصناديق على العمال بالشوارع، للاطمئنان علي وصولها إلي مستحقيها.