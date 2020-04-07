بـ 3.4 مليون فدان.. وزير الزراعة يعلن حصاد محصول القمح الأسبوع المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تقريرًا من الدكتورعباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة يفيد بداية حصاد محصول القمح الأسبوع القادم بجميع محافظات الجمهورية وكذلك ألفول البلدي، وأنه جار حاليًا حصاد محصول البنجر وأيضا العروة الشتوية للبطاطس.

وقال رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، في بيان اليوم الثلاثاء، إن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام تبلغ حوالي 3 ملايين و402 ألف فدان، ومساحة المحاصيل الشتوية الأخرى المنزرعة جاءت على النحو التالي 516 ألفا و358 فدانا بمحصول البنجر، وزراعة 98 ألفا و101 فدان بمحصول ألفول البلدى، و242 ألفا و565 فدانا بمحصول الشعير، ومليون و382 ألفا و941 فدانا بمحصول البرسيم، و23ألفا و721 فدانا بمحصول الكتان، و566 فدانا بمحصول العدس، و42 ألفا و19 فدانا بمحصول الثوم، فضلاً عن زراعة 192 ألفا و512 فدانا بمحصول البصل.